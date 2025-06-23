Бензину не хватает баланса

Оптовая стоимость бензинов в России продолжает активно расти. С 6 июня котировки АИ-92 подскочили на 10,8% и достигли рекорда с осени 2023 года, АИ-95 — на 9,7%. На рынке динамику связывают с временным дисбалансом на фоне сокращения предложения из-за ремонтов НПЗ и роста спроса, а также с опасениями роста цен на нефть из-за ситуации вокруг Ирана. Участники отрасли полагают, что при необходимости правительство отрегулирует поставки «в ручном режиме», а дальнейший рост стоимости топлива будут ограничивать потолки демпфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Котировки марки АИ-92 на Петербургской бирже 23 июня выросли на 0,46%, до 64,46 тыс. руб. за тонну. Показатель стал максимальным с сентября 2023 года, когда цены превышали 70 тыс. руб. за тонну. Оптовая стоимость АИ-92 непрерывно растет с 6 июня, прибавив с тех пор 10,8%.

Биржевые цены на АИ-95 в понедельник поднялись на 0,22%, до 67,26 тыс. руб. за тонну. Этот сорт также дорожает последние две с половиной недели — на 9,7%. Цены на АИ-95 не поднимались так высоко с сентября 2024 года. Дизельное топливо с 17 июня демонстрирует обратный тренд и подешевело за эти дни на 3,1%, до 57,9 тыс. руб. за тонну.

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В рознице ФАС пока не фиксирует роста цен на АЗС выше инфляции, сообщал 21 июня глава службы Максим Шаскольский, отмечая, что «объемов достаточно». По данным Росстата, средние потребительские цены на бензин в РФ с 9 по 16 июня выросли на 0,1%, до 60 руб. за литр.

Последние недели, говорят участники рынка, оптовая стоимость бензинов растет с учетом высокого спроса на фоне снижения предложения, в том числе из-за плановых ремонтов на НПЗ. На прошлой неделе, по данным биржи, средний объем реализации АИ-92 упал на 3,2% к предшествующей неделе, продажи АИ-95 — на 8,6%.

При этом с начала года вырос экспорт бензина. По расчетам Reuters, с января по май отгрузки за рубеж увеличились почти на 25% год к году, до примерно 2,5 млн тонн. Прирост связан с эффектом низкой базы из-за действия топливного эмбарго в 2024 году, а также внеплановыми ремонтами на НПЗ в первом квартале прошлого года, в том числе на установке каталитического крекинга Нижегородского НПЗ ЛУКОЙЛа. Сейчас экспорт бензина разрешен только для крупных НПЗ до 31 августа. Такой порядок могут продлить на сентябрь—октябрь, говорил вице-премьер Александр Новак.

Управляющий партнер NEFT Reseach Сергей Фролов называет две основные причины для роста цен на бензины: «Первый фактор — сезонный рост спроса, который, впрочем, даже слабее, чем ожидалось. Второй — начало остановочных работ на заводах».

Он уточняет, что на ремонт остановились Астраханский ГПЗ и Сургутский ЗСК «Газпрома». По его словам, остановки заводов, с одной стороны, приводят к сокращению предложения бензина на бирже, а с другой — компании, которые владеют этими заводами, начинают активно закупать биржевые объемы для обеспечения собственных сетей АЗС. Таким образом, отмечает аналитик, остановки НПЗ одновременно приводят к снижению предложения и к росту спроса на бирже.

Как отмечает господин Фролов, колебания цен на бирже в результате остановок НПЗ вызваны отсутствием большого запаса прочности на бензиновом рынке. А вот на рынок дизельного топлива эти остановки не оказывают практически никакого влияния, так как производство в стране в два раза превышает внутренний спрос, указывает он. Тем не менее, считает эксперт, сложности носят ситуативный характер. «Думаем, что сейчас вручную попросят компании увеличить предложение на бирже и цены стабилизируются»,— говорит Сергей Фролов.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко связывает восходящий тренд на оптовом топливном рынке с опасением взрывного роста цен на нефть из-за обострения ситуации вокруг Ирана. «На этом фоне покупатели страхуются, фиксируя для себя цены»,— говорит он. При этом, отмечает эксперт, внутренний рынок относительно защищен и насыщен. Без шокового роста нефти до $120 за баррель цены должны стабилизироваться или по экономическим причинам, или после вмешательства правительства, полагает господин Дьяченко. Еще одним фактором, ограничивающим рост котировок на бензин АИ-92, может стать приближение средней оптовой цены к уровню, при котором обнуляется демпфер для нефтекомпаний. Сейчас он установлен на отметке 66,495 тыс. руб. за тонну.

Ольга Мордюшенко