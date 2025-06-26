Задолженность россиян по кредитным картам превысила 575 млрд рублей

Просрочки платежей сроком от 90 дней зафиксированы для 8,3 млн кредитных карт россиян. Суммарная задолженность на 31 мая составила 575,9 млрд руб., пишет Forbes со ссылкой на исследование «Скоринг бюро».

В материале сказано, что в январе количество кредиток с просроченной оплатой составляло 7,7 млн штук, общая сумма долга оценивалась в 508,3 млрд руб. Год назад их число было еще меньше — 6,9 млн штук с просроченными платежами на 426,7 млрд руб.

Опрошенные Forbes эксперты назвали причинами роста задолженности высокий уровень закредитованности населения, отказы в выдаче потребительских кредитов наличными, а также вызревание кредитов, выданных в период «бума» первой половины 2024 года.

Подробнее о причинах роста задолженности — в материале «Платежи идут мимо кредиток».