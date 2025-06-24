Минобрнауки подтвердило “Ъ” замену ЕГЭ по обществознанию на экзамен по истории

Замминистра науки и высшего образования Константин Могилевский заявил “Ъ”, что ЕГЭ по истории станет обязательным для поступления в вузы на ряд направлений, где сейчас сдают обществознание. «Это долгожданное решение, о нем давно просило историческое сообщество,— сказал он.— Все понимают, что исторические знания необходимы для получения высшего образования по большинству гуманитарных и социально-экономических специальностей».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Конкретные направления подготовки будут определены Минобрнауки совместно с Российским историческим обществом и «всеми заинтересованными коллегами». Сейчас министерство ждет соответствующего поручения президента.

Как рассказывал “Ъ”, 22 июня ректор МГИМО Анатолий Торкунов предложил Владимиру Путину сделать ЕГЭ по истории обязательным экзаменом для всех абитуриентов социально-экономических и гуманитарных направлений. «Сегодня значительная часть ребят, поступающих в гуманитарные вузы, в том числе на юридические факультеты, сдают обществознание,— рассказал он.— Содержательно было бы важнее, если бы ребята готовились к истории». Глава государства одобрил эту инициативу, добавив, что сам «сдавал историю, когда поступал в университет».

Подробнее о реакции преподавателей истории и обществознания на эту инициативу — в материале «Ъ».

Александр Черных