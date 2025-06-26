«Лента» купила челябинскую торговую сеть «Молния»

Один из крупнейших российских ритейлеров «Лента» заключил соглашение о покупке торговой сети «Молния» (ООО «Молл») в Челябинской области. Сделка будет финансироваться за счет собственных средств «Ленты», ее сумма не раскрывается.

Сделка включает 5 гипермаркетов, 18 супермаркетов, 49 магазинов у дома под брендом Spar. Все магазины челябинской сети перейдут под управление соответствующих форматов «Ленты», имеющийся персонал планируют сохранить. Федеральная антимонопольная служба уже одобрила покупку, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Ленты».

ООО «Молл» занимает пятое место по объему выручки среди ритейлеров на Центральном Урале. За 2024 год выручка сети составила 20,6 млрд руб., занимаемая ею торговая площадь — 60 тыс. кв. м. «Лента» — четвертый по выручке ритейлер в России. Как выяснил «Ъ», «Лента» также рассматривает возможность приобрести гипермаркеты сети «Магнит».

Подробности — в материале «Ъ» «"Магнит" мельчает».