Регионы подкрутили счетчик

С 1 июля средний тариф на передачу электроэнергии для бизнеса превысит общероссийский предельный уровень в 11,6% в 45 субъектах, для населения — в 53 регионах. Среди причин — необходимость возврата ранее неучтенной выручки и модернизация сетей. По оценкам аналитиков, такое повышение позволит бизнесу не доплачивать за снижение тарифов для населения 46 млрд руб. Но промышленные потребители тем не менее указывают на растущую нагрузку, которая не сопровождается повышением качества, надежности и доступности инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жителям многих регионов довольно трудно будет не заметить подорожание электричества

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Жителям многих регионов довольно трудно будет не заметить подорожание электричества

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средние тарифы на передачу электроэнергии для бизнеса в 45 регионах России после индексации с 1 июля вырастут выше общероссийского предельного уровня в 11,6%, заложенного для сетевых компаний в прогнозе социально-экономического развития РФ. Это следует из оценки Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ (есть у “Ъ”). Более чем на 30% региональные регуляторы повысили тариф для бизнеса в Ленинградской и Астраханской областях, на 24,9% показатель вырастет в Волгоградской области.

Предельный рост тарифов на передачу электроэнергии заложен в прогноз социально-экономического развития, но региональные регуляторы имеют право увеличивать их, согласовывая изменения с ФАС. Тарифы сетевых компаний для всех категорий потребителей с 1 июля должны вырасти на 11,6%, в 2026 году — на 9,8%, в 2027 году — на 6,3%, в 2028 году — на 4,2%.

Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии для населения по первому диапазону потребления и в пределах социальной нормы вырастет на 11,7–38,7% в 53 регионах РФ. Самый высокий рост — на 38,7% — в Красноярском крае. За ним следуют Новосибирская (на 31%) и Курганская области (на 26,9%). Дифференциация тарифов на электроэнергию для населения по трем диапазонам в зависимости от объемов потребления действует с начала года, «льготный» первый диапазон установлен на уровне 3900 кВт•ч в месяц.

Рост тарифов на передачу — один из факторов увеличения конечных цен на электроэнергию. Ранее ФАС оценивала общий размер перекрестного субсидирования (доплата коммерческих потребителей за снижение тарифов для населения) в 2025 году в 371 млрд руб. Введение дифференцированных тарифов сократило «перекрестку» на 31,6 млрд руб.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим оценивает объем перекрестного субсидирования, учтенный при формировании тарифов на передачу, в 331,7 млрд руб. Но, указывает эксперт, система дифференциации тарифов по объемам потребления может привести к более интенсивному росту общего платежа, в особенности в домохозяйствах с аномально высоким энергопотреблением.

В среднем, подсчитал господин Сасим, тариф на передачу по стране с июля увеличится на 17%, по прочим потребителям (бизнес) — на 15,2%. По его словам, такое соотношение темпов роста тарифов позволило сдержать увеличение перекрестного субсидирования на 46 млрд руб.

В ФАС сообщили “Ъ”, что при установлении предельных уровней служба, помимо прогноза социально-экономического развития РФ, учитывает параметры соглашений об осуществлении регулируемых видов деятельности. В 2025 году такие соглашения действуют в 22 субъектах. Регион может установить тарифы на услуги по передаче электроэнергии выше предельных уровней тарифов при наличии заявления главы региона, и в конце 2024 года ФАС согласовала 24 таких заявления. Превышение предельных уровней регионы обосновывают необходимостью реализации инвестиционных проектов и повышением надежности электроснабжения, пояснили в ФАС.

Превышение предельного уровня индексации тарифов, как правило, вызвано необходимостью инвестиционного развития субъекта РФ или ликвидации накопленных регуляторных долгов, заявили “Ъ” в «Россетях». В холдинге добавили, что целевое использование тарифных средств регулирующие органы контролируют путем ежегодного анализа экономической обоснованности расходов сетевых компаний и корректировок необходимой валовой выручки.

По оценкам «Сообщества потребителей энергии», в зависимости от региона рост конечных цен на электроэнергию (сетевая и оптовая составляющие) для промышленности составит от 15% до 27%. При этом, указывают в ассоциации, он не будет сопровождаться повышением качества, надежности и доступности инфраструктуры: «Вместо инвестирования в собственное развитие потребители вынуждены оплачивать неэффективность сетевых монополий».

Превышение прогноза в ряде регионов, по мнению Сергея Сасима, связано с заключением регуляторных соглашений, условия которых зачастую предусматривают повышенную индексацию тарифов на передачу. Такая необходимость, отмечает он, обусловлена возвратом ранее неучтенной выручки (так называемого сглаживания НВВ) и потребностью в модернизации электросетевого хозяйства. По схожим причинам еще 24 региональных регулятора согласовали с ФАС превышение предельных уровней тарифов, добавляет аналитик. «Не потребовалось превышение параметров прогноза лишь в 40% регионов, и это вызывает тревогу с точки зрения соответствия сформированной системы тарифных ограничений современным вызовам»,— указывает он.

Анна Тыбинь