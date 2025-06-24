К кино приставляют моральную планку

Госдума на заседании 24 июня приняла в первом чтении законопроект об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Его авторами выступила группа сенаторов и депутатов от разных фракций, однако единства в зале в ходе обсуждения не наблюдалось. Оппозиция попыталась прояснить, кто и как будет проверять кинопродукцию на соответствие ценностям, а отдельные депутаты даже пришли к выводу, что ограничения могут затронуть традиционную новогоднюю «Иронию судьбы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Внесенный в конце прошлого года пакет поправок к законам об информации и о господдержке кинематографа расширяет перечень оснований для отказа в выдаче прокатного удостоверения, добавляя туда «материалы, пропагандирующие отрицание и (или) дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности». Министерство культуры наделяется полномочиями вносить изменения в уже выданные удостоверения (например, менять возрастную маркировку), а на владельцев аудиовизуальных сервисов возлагается обязанность соблюдать требования о недопустимости демонстрации фильмов без прокатных удостоверений.

Представляя законопроект, его соавтор единоросс Антон Горелкин напомнил, что кинематограф — это «довольно мощный проводник ценностей и смыслов». В подтверждение своих слов он сослался на данные исследований, которые подтверждают, что именно образы из фильмов и сериалов являются для россиян «нормой семейных отношений». Однопартийцы докладчика поддержали и даже пошли дальше, предложив заодно увеличить штраф за демонстрацию картин без прокатного удостоверения (сейчас он составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб.).

В частности, Павел Федяев поделился с коллегами переживанием, что четверо его детей могут посмотреть «все эти новые мультики, переделанные "Диснеем", с полной пропагандой ЛГБТ ("Движение ЛГБТ" признано экстремистским и запрещено в РФ.— “Ъ”)».

«На прокате зарабатываются миллионы»,— заявил он, подчеркивая несоразмерность нарушения и штрафа. Антон Горелкин сообщил о готовности обсудить эту тему с правительством.

Критика проекта ожидаемо прозвучала от коммунистов, не участвовавших в его подготовке. Так, Алексей Куринный назвал предложенный механизм «фактически цензурированием» и попросил огласить, какие известные фильмы потеряют прокатное удостоверение после одобрения инициативы. Он также поинтересовался, какой орган будет определять, отрицает фильм духовные ценности или нет. В ответ господин Горелкин напомнил, что во время рассмотрения законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ («Движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в РФ) звучали аналогичные вопросы, однако Минкульт смог установить «прозрачные критерии». Фильмы, подпадающие, по его мнению, под новые ограничения, единоросс не назвал.

Председатель комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ) призналась, что не испытывает эйфории от нового законопроекта.

По мнению госпожи Останиной, если бы у Минкульта было желание «прописать четкие правила игры», то не появилась бы телепередача «Беременна в 16», которая «не про традиционные ценности, не про институт брака, а про уголовно-наказуемое деяние, называемое педофилией».

«Или фильмы Андреасяна (режиссер Сарик Андреасян.— “Ъ”),— продолжила госпожа Останина,— "Беременный", "Лопухи", "Женщины против", "Корпоратив", "Жизнь по вызову": пожалуйста, у всех есть прокатные удостоверения».

Антон Ткачев («Новые люди») заявил, что его фракция законопроект не поддержит (хотя ее член Дмитрий Певцов — один из соавторов поправок), поскольку опасается перекосов в правоприменительной практике. «Понятно, это сейчас утрированно, но вот, например, та же "Ирония судьбы", всеми нами любимый новогодний фильм. Надя бросает жениха, уходит к незнакомому мужчине, к алкоголику, которого в первый раз в жизни видит. Это против семейных ценностей? Ну, так формально практически да»,— привел депутат понятный всем пример. Он также предположил, что принятие законопроекта приведет к росту пиратства на российских площадках и к финансовым потерям легального онлайн-сервиса. Заодно господин Ткачев напомнил, что против принятия поправок выступил Российский союз промышленников и предпринимателей, который увидел в них «разрушительное воздействие на сложившуюся бизнес-практику производства и распространения сериалов», а также «риски значительных финансовых потерь» для участников рынка.

Другой соавтор законопроекта телеведущая Марина Ким («Справедливая Россия — За правду») сообщила, что ее коллеги по фракции проект поддержат. По ее мнению, за последние 30 лет традиционные ценности «потерпели катастрофу, сравнимую с кораблекрушением». «Простые ценности, такие как отношение к семье, к мужчине, к женщине, к Родине,— все это потонуло в мировом цифровом океане контента»,— посетовала депутат и, продолжая морские аналогии, подчеркнула важность создания «правильного контента», который «поможет детям выживать, а не превращаться в безвольный планктон».

Выступая с заключительным словом, Антон Горелкин решил привести собственные примеры и перечислил самые популярные у производителей контента темы: «проституция, нормализация отсутствия здоровых семейных отношений, романтизация мест заключения, продвижение историй про людей с психическими расстройствами». Проблема же, по словам депутата, как раз в том, что у Минкульта до сих пор не было инструмента, позволяющего не выдавать таким фильмам прокатные удостоверения. Для уверенного принятия законопроекта в первом чтении этих аргументов хватило: его поддержали 398 депутатов при 13 против.

Ксения Веретенникова