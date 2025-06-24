К семи годам добавили два миллиарда

К семи годам колонии столичный суд приговорил уроженку Симферополя Валерию Федякину, более известную как Битмама. Подсудимая, ранее называвшая себя экспертом в области криптовалюты, обвинялась в хищении 2,2 млрд руб. у своих клиентов. Согласно приговору, Битмама должна погасить этот ущерб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерия Федякина настаивала на своей невиновности, но получила срок, хотя и меньший, чем просила прокуратура

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Валерия Федякина настаивала на своей невиновности, но получила срок, хотя и меньший, чем просила прокуратура

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы огласил приговор 30-летней Валерии Федякиной, обвинявшейся в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Вместо запрошенных гособвинителем в ходе прений десяти лет колонии общего режима она получила семь. Кроме того, осужденной придется возместить четырем потерпевшим материальный ущерб на сумму почти 2,2 млрд руб. Для его погашения судом до вступления приговора в законную силу арестованы счета и активы Битмамы.

При этом суд не стал применять в отношении Федякиной отсрочку до достижения ее дочерью 14 лет.

Отметим, что Битмаму задержали 15 сентября 2023 года, когда она была на шестом месяце беременности. В итоге родила ребенка женщина уже в СИЗО. Там девочка сейчас вместе с мамой и находится и, очевидно, вместе с ней отправится в колонию. Оттуда по достижении трех лет ее могут передать органам опеки. Вину Битмама так и не признала.

Как установили следствие и суд, криптоблогер, не будучи зарегистрированной в качестве индивидуального предпринимателя и не имея своего юрлица, организовала активную финансовую деятельность под брендами «Битмама» (Bitmama) и «Битмама Финанс» (Bitmama Finance). Последнюю сама она называла одной из самых крупных фирм-криптообменников.

Компании оказались весьма востребованы после начала СВО, когда российские банки оказались под санкциями и системы международных платежей стали недоступны для российского бизнеса.

Коммерсанты, которым требовались деньги на оплату товара, вносили их в обменники в одной стране и получали в другой. При этом, в отличие от банков, которые берут комиссию за перевод, Битмама, имевшая офисы в «Москва-Сити», на Новом Арбате и в Дубае, лично обещала клиентам не только возврат денег, но и выплату по 0,4–0,5% в день, если она сможет использовать их средства в своих собственных проектах «как минимум три дня».

Полученные средства женщина, позиционировавшая себя как успешного инвестора, якобы собиралась вкладывать в нефтяную отрасль, золото и криптовалюту.

Потерпевшими от действий предпринимательницы признаны познакомившийся с ней весной 2023 года инвестор Гагик Гулакян, лишившийся 837 млн руб., Евгений Ройтман, Михаил Вестфрид и Юлия Захарчук, потерявшие более 830 млн руб., 560 млн руб. и 5 млн руб. соответственно. Отметим, что изначально Валерии Федякиной вменялось хищение более 7 млрд руб., но затем эта цифра следствием была существенно скорректирована в меньшую сторону.

Судебный процесс над Битмамой, как сообщал “Ъ”, начался в декабре 2024 года. Подсудимая утверждала, что «сама фактически является жертвой мошенников», в частности господина Гулакяна. Однако эта версия в ходе расследования своего подтверждения не нашла. Зато показания свидетелей и потерпевших были положены в основу обвинительного заключения.

Поначалу, рассказали те, работа с Валерией Федякиной напоминала схему «утром — деньги, вечером — стулья» из романа Ильфа и Петрова, однако с какого-то момента Битмама начала задерживать переводы средств.

Примерно то же самое произошло и с инвестированными в бизнес подсудимой деньгами: потерпевшие поверили Валерии Федякиной, что у нее есть собственный нефтяной танкер для осуществления выгодных сделок, а также возможность выгодно покупать золото, и потеряли свои средства.

Олег Рубникович