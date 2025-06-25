ЦБ предложил отложить на год внедрение цифрового рубля

Центробанк (ЦБ) предложил Госдуме изменить сроки массового внедрения цифрового рубля. По задумке регулятора, крупнейшие банки должны начать предоставлять клиентам возможность совершать операции с этой валютой с 1 сентября 2026 года. Изначально планировалось, что цифровой рубль будет внедрен крупными банками с 1 июля 2025 года.

Согласно пресс-релизу ЦБ, переводы и платежи цифровыми рублями будут внедряться поэтапно. С сентября следующего года открыть свою инфраструктуру для цифровых рублей должны будут торговые компании, которые являются клиентами крупнейших банков и у которых выручка за предшествующий год превышает 120 млн руб.

Другие банки с универсальной лицензией, а также их торговые компании с годовой выручкой свыше 30 млн руб. смогут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн руб. в год — с 1 сентября 2028 года. Требования не затронут торговые точки, у которых выручка за год менее 5 млн руб.

В ЦБ уточнили, что новые сроки были определены после обсуждений с участниками рынка и заинтересованными ведомствами. Оплата покупок цифровыми рублями будет проходить по универсальному QR-коду на базе Национальной системы платежных карт. Сроки, в которые банки обязаны подключать универсальный QR-код продавцам, определит совет директоров ЦБ.

Цифровой рубль — это третья форма российской валюты (помимо наличного и безналичного рубля). С апреля 2023 года действует запущенный ЦБ пилотный проект по использованию цифрового рубля при отдельных расчетах. Сейчас на банковских счетах находится 1,3 млн руб. в цифровой форме, причем 722 тыс. из них приходится на Газпромбанк и ВТБ.

Подробности — в материале «Ъ» «Деньги в "цифре"».