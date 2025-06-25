Инвестиции разошлись по пунктам

Темпы роста числа пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в России увеличиваются: за год их количество в городах-миллионниках выросло на 32,4%. Развитию сегмента способствуют высокая активность начинающих предпринимателей и усилия маркетплейсов, предпочитающих ПВЗ постаматам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В июне в российских городах-миллионниках работали 51,1 тыс. ПВЗ, подсчитали в геосервисе 2ГИС. Год к году показатель вырос на 32,4%. В июне 2024 года годовое увеличение числа ПВЗ оценивалось в 20%. В «Яндекс Картах» говорят, что в общей сложности в России на 1 июня работало 197,3 тыс. пунктов — на 43% больше, чем годом ранее.

Заметнее всего, согласно 2ГИС, число ПВЗ за год увеличилось в Новосибирске — на 41,2%, до 2,4 тыс. В Челябинске рост составил 40,9%, до 1,7 тыс., в Нижнем Новгороде — на 40%, до 2,13 тыс. В Москве сейчас работает 16,5 тыс. пунктов, в Санкт-Петербурге — 8,3 тыс. Год к году значения выросли на 29% и 32,5% соответственно. Наименее заметная динамика в Ростове-на-Дону. Здесь ПВЗ за год стало больше на 22,9%, до 2 тыс.

Количество и динамика ПВЗ в городах-миллионниках на июнь 2025 года Выйти из полноэкранного режима Город Число ПВЗ (тыс. шт.) Динамика за год (%) Москва 16,49 29,4 Санкт-Петербург 8,3 32,5 Краснодар 2,67 32,8 Новосибирск 2,38 41,2 Екатеринбург 2,3 38,1 Нижний Новгород 2,13 40 Самара 2,01 33 Ростов-на-Дону 2 22,9 Казань 1,9 33,7 Воронеж 1,84 31,8 Челябинск 1,79 40,9 Уфа 1,59 38,5 Пермь 1,57 39,1 Красноярск 1,52 26,2 Волгоград 1,29 26,8 Омск 1,23 34,1 Всего в миллионниках 51,06 32,4 Открыть в новом окне Источник: 2ГИС.

В «Яндекс Маркете» “Ъ” пояснили, что сейчас у компании 15 тыс. ПВЗ. Темпы роста числа объектов соответствуют прошлогодним. В локациях, где пунктов недостаточно, сервис стремится увеличивать поддержку партнеров через стимулирующие выплаты. В Ozon отметили, что наиболее высокие темпы прироста числа ПВЗ показывают Северный Кавказ, южные регионы и Сибирь. В Wildberries говорят, что за первое полугодие запустилось более 21 тыс. пунктов — это на 51% больше, чем годом ранее. Больше всего объектов в этом году открывалось в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Краснодаре, отметили в пресс-службе.

Гендиректор консалтингового агентства XWAY Антон Ларин связывает рост числа ПВЗ с развитием малого бизнеса и привлекательным форматом для начинающих предпринимателей.

Открыть ПВЗ проще, чем кофейню или салон красоты: инвестиции начинаются от 200 тыс. руб., и первые клиенты появляются практически сразу, поясняет он. Сами платформы, по словам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, активно инвестируют в развитие сети ПВЗ, стремясь расширить свое влияние в том числе в отдаленных регионах России.

Хотя интерес начинающих бизнесменов к ПВЗ постепенно угасает. Эксперты Franshiza.ru ранее отмечали, что за период с декабря 2024 года по февраль 2025 года спрос на подобные франшизы снизился на 14% год к году и на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это связано с постепенным ростом насыщенности рынка и опасениями более опытных бизнесменов. В перспективе тенденция может привести к замедлению числа открытий ПВЗ (см. “Ъ” от 24 марта).

Пока число ПВЗ растет в условиях устойчивого падения количества постаматов, следует из данных 2ГИС. Сейчас в российских городах-миллионниках 16,3 тыс. таких объектов — на 4,5% меньше, чем годом ранее. Постаматы менее интересны для потребителей: нет возможности примерить товар, а процесс возврата выглядит более сложным, поясняет господин Бурмистров. Формат ПВЗ он называет предпочтительным и для самих маркетплейсов, которые стремятся увеличивать комплектность заказов и доставлять больше крупногабаритных товаров.

Алина Мигачёва