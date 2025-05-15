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Что известно о стартующих сегодня в Стамбуле переговорах между Россией и Украиной
В Стамбуле сегодня после трехлетнего перерыва возобновляются переговоры между Россией и Украиной. Ожидается, что они начнутся после обеда и пройдут в закрытом режиме. Переговорную группу от России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Президента США Дональда Трампа в Турции не ждут, но он выразил готовность приехать в пятницу 16 мая при необходимости. Самое важное о предстоящих переговорах к этому часу — в подборке «Ъ».
Обстановка во время переговоров России и Украины во дворце Долмабахче в 2022 году
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
- Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером утвердил состав делегации на переговоры с Украиной. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский. Также в состав вошли заместитель главы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин и ряд экспертов. Тогда же он провел совещание с членами стамбульской делегации России.
- На данный момент нет точной информации о составе делегации Украины. Нет и определенности относительно планов украинской делегации прибыть в Стамбул, сообщает телеканал NTV.
- Делегация России для переговоров с Украиной прибыла в Стамбул, заявили «Интерфаксу» в авиационных службах. Борт приземлился в аэропорту Ататюрка.
- Российская делегация прибыла в Стамбул и готова к серьезной работе, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
- Переговоры могут продлиться несколько дней или завершиться в тот же день в зависимости от их хода, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
- Источник ТАСС сообщил, что переговоры начнутся в районе 10:00 по мск и пройдут в закрытом для прессы режиме. Затем источник уточнил, что переговоры изначально ожидались «ближе ко второй половине дня». Позднее «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что переговоры ожидаются после обеда.
- Переговоры пройдут там же, где и три года назад,— во дворце Долмабахче.
- Началу переговоров России и Украины будет предшествовать встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщил источник ТАСС. Она начнется в районе 13:00. По данным «РИА Новости», встреча запланирована на 13:00-14:00.
- Зеленский примет решение о переговорах с Россией после встречи с Эрдоганом, передает Sky News со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что готов 16 мая приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах по Украине, если это будет необходимо.
- Трамп на вопрос SkyNews об отсутствии Путина на переговорах в Стамбуле пошутил: «Зачем ему ехать, если я не еду?»
- По данным Reuters, сейчас в Турции находится госсекретарь США Марко Рубио, позднее должны прибыть спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.
- В Турции находится министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Самолет Владимира Зеленского вылетел из Польши в Анкару, сообщил в Telegram украинский нардеп Ярослав Железняк.
- Советник британского премьера Кира Стармера будет консультировать Зеленского перед началом переговоров в Стамбуле, пишет The Guardian. Присутствие министров иностранных дел стран Евросоюза на переговорах не ожидается.
- Окончательных планов о контактах представителей МИД Турции с делегацией России в Стамбуле пока нет, сообщил ТАСС официальный представитель МИД Турции.
- Москва рассматривает переговоры как продолжение переговорного процесса, начатого три года назад в том же Стамбуле, и путь к устранению первопричин конфликта. Однако Украина и ее европейские союзники видят главной целью встречи установление 30-дневного перемирия.
- О намерении Украины обсуждать на переговорах только 30-дневное перемирие также сообщила WSJ со ссылкой на украинских чиновников.