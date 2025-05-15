Что известно о стартующих сегодня в Стамбуле переговорах между Россией и Украиной

В Стамбуле сегодня после трехлетнего перерыва возобновляются переговоры между Россией и Украиной. Ожидается, что они начнутся после обеда и пройдут в закрытом режиме. Переговорную группу от России возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Президента США Дональда Трампа в Турции не ждут, но он выразил готовность приехать в пятницу 16 мая при необходимости. Самое важное о предстоящих переговорах к этому часу — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстановка во время переговоров России и Украины во дворце Долмабахче в 2022 году

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС Обстановка во время переговоров России и Украины во дворце Долмабахче в 2022 году

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС