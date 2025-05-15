Reuters: стал известен состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле

В состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле входят заместители глав разведывательных служб, замначальника Генштаба вооруженных сил, а также замминистра иностранных дел Украины. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на указ президента Украины Владимира Зеленского. Ранее украинский лидер объявил, что возглавлять делегацию будет министр обороны Украины Рустем Умеров.

Помимо главы Минобороны, в состав украинской делегации войдут:

Сергей Кислица — первый замминистра иностранных дел Украины;

Александр Поклад — зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ);

Олег Луговской — первый зампредседателя Службы внешней разведки Украины;

Алексей Шевченко — замначальника Генерального штаба ВСУ;

Вадим Скибицкий — замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины;

Евгений Шинкарев — замначальника штаба командования воздушных сил ВСУ;

Александр Дьяков — замначальника штаба командования военно-морских сил Украины;

Алексей Маловацкий — начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генштаба ВСУ;

Александр Шерихов — старший офицер Главного оперативного управления Генштаба ВСУ;

Георгий Кузьмичев — офицер протокола аппарата обеспечения главнокомандующего ВСУ;

Александр Бевз — советник руководителя офиса президента Украины.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Это только первый акт большой пьесы».

Анастасия Домбицкая