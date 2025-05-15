МИД РФ: позиция Москвы на переговорах по Украине изменилась

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что нынешняя позиция России по переговорам с Украиной отличается от той, что была в 2022 году. По ее словам, контакты в Стамбуле «возобновляются там, где они были прерваны по настоянию Британии».

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Мария Захарова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Да, есть эти изменения в российской позиции. Эти изменения отражены в изменениях на земле»,— сказала Мария Захарова на брифинге. «Что касается украинской стороны, насколько она готова, к чему она готова, как она к этому готова, покажет, я думаю, в том числе и сегодняшний день в Стамбуле»,— добавила она.

Сегодня во второй половине дня должны пройти переговоры Украины и России. Делегацию Россию вновь возглавит Владимир Мединский. МИД РФ отмечал, что договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле весной 2022 года, могут стать вариантом урегулирования конфликта с учетом корректив за три года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Лусине Баласян