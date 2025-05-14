Месту встречи изменить нельзя

Вечернее заявление Кремля создало неожиданную интригу вокруг прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле. В них не будет принимать участие ни президент РФ Владимир Путин, ни тандем главы МИД РФ Сергея Лаврова и помощника президента по международным делам Юрия Ушакова. Москва рассматривает эти переговоры как продолжение переговорного процесса, начатого три года назад в том же Стамбуле, и путь к устранению первопричин конфликта. Этим и обусловлен выбор переговорщиков — российскую делегацию вновь возглавит Владимир Мединский. Однако Украина и ее европейские союзники видят главной целью встречи установление 30-дневного перемирия. В итоге под вопросом оказалась не только результативность предстоящих переговоров, но и сама перспектива их проведения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп, как и все, не мог сказать о встрече в Стамбуле ничего определенного. Он то говорил, что хотел бы увидеть своего российского коллегу, то тут же оговаривался, что этот день у него уже весь распланирован

Фото: Alex Brandon / AP Президент США Дональд Трамп, как и все, не мог сказать о встрече в Стамбуле ничего определенного. Он то говорил, что хотел бы увидеть своего российского коллегу, то тут же оговаривался, что этот день у него уже весь распланирован

Фото: Alex Brandon / AP

Интрига вокруг российского представительства на прямых переговорах с украинской делегацией в Стамбуле, запланированных на 15 мая, разрешилась только накануне вечером. При этом выбор переговорной команды, сделанный президентом Путиным, стал полной неожиданностью для многих.

Вопреки сообщениям некоторых российских и ведущих западных СМИ о том, что в Стамбул отправятся глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Путина Юрий Ушаков, глава российского государства принял иное решение. Представлять Россию на переговорах с украинской стороной была направлена примерно та же делегация во главе с Владимиром Мединским, которая представляла Москву в Стамбуле три года назад. Первые переговоры, проходившие вскоре после начала СВО, позволили сторонам достичь ряда важных договоренностей, однако в итоге были сорваны.

— По Стамбулу пока ничего не скажу. Все узнаете вечером,— заявил в среду днем еще один участник предыдущих переговоров Леонид Слуцкий. Он, видимо, уже что-то знал.

По мере приближения российско-украинских переговоров в Стамбуле утечки и спекуляции вокруг них множились, а информационные вбросы делали ситуацию все более запутанной.

Менее чем за сутки до их анонсированного начала не были официально объявлены составы делегаций, в то время как стороны делали все новые заявления, формулируя разные запросные позиции и ожидания от встречи.

Дополнительную неопределенность внесли сообщения о предстоящей поездке в Стамбул президента Украины Владимира Зеленского и его готовности встретиться с Владимиром Путиным, в то время как в Кремле не подтверждали возможность такой встречи.

Интрига стала закручиваться еще круче, после того как Дональд Трамп сообщил, что он направляет в Стамбул трех ключевых членов своей команды, занимающихся украинским урегулированием: госсекретаря США Макро Рубио, спецпредставителя президента Стива Уиткоффа и спецпосланника по Украине Кита Келлога.

«Наши люди там будут. Марко Рубио там будет. Другие тоже там будут. Посмотрим, сможем ли мы сделать дело»,— заявил Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию.

При этом он не стал уточнять, какую роль должны будут сыграть американские представители, учитывая, что российско-украинская встреча изначально была анонсирована как двусторонние переговоры, не предполагавшие участия третьей стороны.

Впрочем, позднее появились сообщения о том, что американская команда прибудет в Стамбул только в пятницу.

Наконец, беседуя с журналистами, сам Дональд Трамп накануне не подтвердил, но и не опроверг возможность своей поездки в Стамбул. При этом он глубокомысленно заметил, что российская сторона «что-то планирует» и якобы Владимир Путин хотел бы встретиться с ним в Стамбуле.

«Ну, я не знаю, приедет ли он. Знаю, что он хотел бы, чтобы я там был. И такая возможность есть. Если это поможет закончить конфликт, я бы об этом подумал. Но на завтра у нас все расписано, понимаете? У нас все запланировано»,— призвал Трамп быть готовым к любым неожиданностям и импровизациям.

По сообщениям СМИ, попытку убедить Владимира Путина лично отправиться в Стамбул и встретиться там с президентом Зеленским предпринял президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, самолет которого после завершения государственного визита в КНР в среду днем приземлился в Москве. «Я попробую поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: мой товарищ Путин, пожалуйста, поезжай на переговоры в Стамбул»,— приводит газета Figaro слова бразильского лидера.

Впрочем, встреча президента Лулы да Силвы с Владимиром Путиным так и не состоялась. Зато, по сообщению администрации президента РФ, между ними состоялся телефонный разговор во время короткой технической остановки бразильского лидера в Москве, после чего его самолет вылетел домой.

Комментируя окутавший переговоры в Стамбуле информационный туман, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков в беседе в журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным был вынужден признать, что «сейчас очень много различных заявлений», в связи с чем нельзя исключать разных сценариев и «надо смотреть, как будет развиваться ситуация».

По словам господина Ушакова, российская сторона исходит из того, что в Стамбуле будут обсуждаться «и политические, и мириады технических вопросов», такая переговорная повестка определит и состав делегации из Москвы.

При этом господин Ушаков напомнил о том, что предложение Москвы предполагает возобновление прямых переговоров с Киевом 2022 года, которые проходили в Стамбуле и «были прерваны украинской стороной по наводке западных коллег и партнеров».

Сдержанный настрой российской стороны выразил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. «Прогнозы делать преждевременно. Вопрос нужно адресовать спонсорам киевского режима и самому Киеву — готовы ли они договариваться. У нас твердое впечатление, что с нынешним подходом слово, которым можно охарактеризовать этих деятелей,— это недоговороспособность»,— признал господин Рябков.

На этом фоне о решимости Москвы неукоснительно следовать установке на перезапуск прямых переговоров с Киевом по долгосрочному украинскому урегулированию заявил 14 мая пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. «Я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность»,— отметил господин Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Бразилии Лула да Силва (на фото), надеявшийся убедить своего российского коллегу поехать в Стамбул, по пути из Китая сделал короткую техническую остановку в Москве и после телефонного разговора с Владимиром Путиным вылетел на родину

Фото: Alexander Natruskin / Reuters Президент Бразилии Лула да Силва (на фото), надеявшийся убедить своего российского коллегу поехать в Стамбул, по пути из Китая сделал короткую техническую остановку в Москве и после телефонного разговора с Владимиром Путиным вылетел на родину

Фото: Alexander Natruskin / Reuters

В минувшее воскресенье Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая, не исключив, что в ходе переговоров об условиях долгосрочного урегулирования стороны могут выйти и на соглашение о прекращении огня.

Тем не менее главной стратегической целью российская сторона считает устранение первопричин конфликта.

В ответ президент Зеленский назвал предложение Москвы о прямых переговорах с Киевом без предварительных условий неприемлемым и стал настаивать на том, что первым обязательным шагом на пути к украинскому миру должно стать введение с 12 мая 30-дневного режима полного прекращения огня.

После того как президент Трамп настоял на «незамедлительном» начале переговоров в Стамбуле, Зеленский был вынужден согласиться на их проведение. Однако в своем новом заявлении, которое он сделал в интервью газете Liberation, украинский президент подтвердил, что он считает главной целью встречи в Стамбуле достижение соглашения о 30-дневном перемирии, и не выразил готовности вернуться к политическим договоренностям, которые были достигнуты три года назад в Стамбуле.

«Мы с Путиным не можем сейчас прийти к согласию по всему, это невозможно. Но мы должны найти формат для прекращения войны. Если я встречусь с Путиным, мы должны выйти с политической победой — прекращением огня, обменом всех пленных на всех пленных или чем-то подобным»,— заявил Владимир Зеленский.

В то время как Москва настаивает на переговорах об устранении первопричин украинского конфликта, европейские союзники Киева усиливают давление на Москву, пытаясь в последний момент свести встречу 15 мая к решению одной задачи — достижению договоренности о 30-дневном перемирии.

«Мы пришли к соглашению, что, если на этой неделе не будет реального прогресса, мы будем работать вместе на европейском уровне над значительным ужесточением санкций. Уже сформулирован 17-й пакет санкций Евросоюза. Мы одобрим его и будем выступать за дальнейшие санкции, в случае если российское руководство не согласится с предложениями, которые мы вместе сделали в прошлые выходные. Мы рассмотрим другие области, такие как энергетический сектор и финансовый рынок»,— заявил 14 мая на пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Берлине канцлер Германии Фридрих Мерц. Напомним, что канцлер Мерц был одним из четырех соавторов европейского ультиматума России, сформулированного в прошлую субботу, 10 мая, в ходе его совместной поездки в Киев с лидерами Великобритании, Франции и Польши.

«В выходные, после того как мы вернулись из Киева, мы все воскресенье вели интенсивные телефонные переговоры, в том числе с американским правительством. Мы пришли к соглашению, что, несмотря на продолжающиеся бомбардировки Украины, Зеленский решил поехать в Стамбул в четверг и принять предложение Путина о начале переговоров. Мы обсудили это с ним и согласились с ним по этому поводу. Он поставил условие, что по крайней мере во время переговоров или с началом переговоров в Стамбуле бомбардировки и атаки на гражданскую инфраструктуру и гражданское население Украины должны быть прекращены»,— добавил Мерц.

В этой ситуации представитель Госдепа США Томми Пиготт сообщил, что президент Трамп «стремится сначала добиться прекращения огня, а затем долгого и прочного мира». При этом оставалось неясным, согласится ли американская сторона поддержать предложение ужесточить санкции против России в том случае, если 30-дневное перемирие не будет достигнуто.

Новые значимые санкции ЕС против России за отказ принять ультиматум о «30-дневном перемирии без предварительных условий» едва ли возможны без поддержки США, что позволяет Москве смотреть на них как на блеф, сообщило 13 мая агентство Reuters. «Выработка масштабных санкций, которые европейские лидеры угрожали наложить на Россию за отказ от перемирия без условий, сталкивается с огромными политическими трудностями и требует американской поддержки»,— отмечает агентство со ссылкой на свои источники.

В связи с этим Reuters приводит слова европейского дипломата о том, что «после наложенных на Россию 16 пакетов санкций становится все более трудно добиться поддержки всех 27 стран ЕС для проведения новых значимых ограничений», поскольку новые санкции «блокирует или ослабляет Венгрия». По словам источника Reuters, получить поддержку Венгрии можно будет только под давлением президента Трампа, однако «пока нет никаких оснований считать, что это произойдет».

Сергей Строкань