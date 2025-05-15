Трамп: прогресса в переговорах по Украине не будет до нашей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта «ничего не произойдет», пока он не встретится с президентом РФ Владимиром Путиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся»,— сказал Дональд Трамп журналистам перед вылетом в ОАЭ (цитата по Reuters). Он также заявил, что не разочарован составом российской делегации на переговорах.

На нынешней неделе Дональд Трамп заявил, что раздумывает о возможности лично прилететь в Стамбул для наблюдения за переговорами. Его спецпосланник Кит Келлог позднее уточнил, что решение о поездке американского президента зависит от того, приедет ли Владимир Путин. Сам же господин Трамп заявил, что, по его мнению, от его поездки в Турцию зависит, приедет ли туда президент России Владимир Путин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Лусине Баласян