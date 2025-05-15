Мединский раскрыл, зачем Путин предложил провести прямые переговоры с Украиной

Президент России Владимир Путин посредством прямых переговоров хочет выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив при этом первопричины конфликта. Об этом в свете переговоров России и Украины в Стамбуле заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Смысл предложенных Владимиром Путиным прямых переговоров - выйти на установление долгосрочного и прочного мира, устранив первопричины конфликта»,— написал Владимир Мединский в Telegram-канале.

Владимир Мединский отметил, что российская сторона «настроена на серьезную профессиональную работу» в Стамбуле.

В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский. По информации СМИ, переговоры могут начаться после обеда.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая