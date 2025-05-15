Трамп назвал отказ Путина от участия в переговорах ожидаемым

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассчитывал на участие президента РФ Владимира Путина в сегодняшних переговорах в Стамбуле. Визит господина Путина зависел от того, будет ли на встрече он сам, считает Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters Дональд Трамп

Фото: Brian Snyder / Reuters

«Зачем ему (Владимиру Путину.— "Ъ") идти (на переговоры.— "Ъ"), если я не пойду?» — сказал господин Трамп в Катаре во время своего турне по Ближнему Востоку (цитата по Sky News).

13 мая спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что участие Дональда Трампа в переговорах зависит от того, будет ли на них присутствовать Владимир Путин. Президент США готов был приехать на встречу с российским лидером. Днем ранее Дональд Трамп сам говорил, что рассчитывает на участие Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского в переговорах. Последний заявлял, что не видит смысла во встрече без российского президента.

14 мая Владимир Путин утвердил состав делегации для визита в Стамбул. Сам он не будет участвовать в сегодняшних переговорах. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Переговоры ориентировочно начнутся после 13:00 мск.

Подробнее — в материале «Месту встречи изменить нельзя».

Екатерина Отрашкевич