Госсекретарь Рубио 16 мая проведет встречу с украинской делегацией в Стамбуле

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что 16 мая в Стамбуле он проведет переговоры с украинской делегацией, передает Reuters. Глава Госдепа также сообщил, что у него запланирована встреча с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters Марко Рубио

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

Со ссылкой на источник Reuters также пишет, что Марко Рубио и Хакан Фидан намерены «продолжить усилия по содействию прямым переговорам» между Россией и Украиной. Днем 15 мая они провели встречу в Антелье на саммите глав МИДов стран НАТО.

В разговоре с журналистами господин Рубио сказал, что у американской стороны нет «больших ожиданий» от предстоящих российско-американских переговоров. Он считает, что прорыва в этом вопросе не произойдет пока его лично не обсудят Владимир Путин и Дональд Трамп. При этом Госсекретарь уточнил, что сроки встречи президентов будут зависеть от результатов ожидаемой встречи в Стамбуле.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Анастасия Домбицкая, Петр Бузлаев