Рубио: представитель США будет присутствовать на переговорах РФ и Украины

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что представитель США будет присутствовать на переговорах РФ и Украины в Стамбуле. Ранее господин Рубио сказал, что сам участия в них принимать не будет.

Марко Рубио сообщил, что в пятницу, 16 мая, встретится в Стамбуле с главой МИД Турции Хаканом Фиданом и украинской делегацией. «Я встречусь с ними. Кто-то из нашей команды будет задействован в переговорах с Россией. Они направили группу более низкого уровня»,— сказал госсекретарь, выразив надежду, что переговоры между Россией и Украиной пройдут в присутствии представителей Турции и США.

16 мая в Стамбуле пройдут прямые переговоры между делегациями России и Украины. Российскую сторону возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, от Украины — министр обороны Рустем Умеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона намерена обсуждать в Стамбуле прекращение огня. Как заявил Владимир Мединский, российские переговорщики готовы к обсуждению «возможных компромиссов».

Итоги первого дня переговоров в Стамбуле — в подборке «Ъ».