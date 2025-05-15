МИД Турции: в Стамбуле началась встреча Фидана и Мединского

Переговоры главы МИД Турции Хакана Фидана и российской делегации во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским стартовали в президентском офисе Долмабахче. Об этом сообщил официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели.

«Встреча началась»,— сказал он журналистам (цитата по ТАСС).

Официальный представитель МИД Турции также подтвердил, что завтра, 16 мая, в Стамбуле будут делегация США во главе с госсекретарем Марко Рубио, украинская делегация во главе с министром обороны, российская делегация во главе с помощником президента Российской Федерации Владимиром Мединским, глава МИД Турции Хакан Фидан. Он не уточни, в каком формате пройдут переговоры России и США.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая, однако вечером в четверг «Ъ» узнал, что они были перенесены на пятницу. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Анастасия Домбицкая