Главное на рынке недвижимости к утру 23 ноября
Московская штаб-квартира Strabag перешла в собственность государства
Российская Федерация выкупила у структуры австрийского строительного холдинга Strabag 20 тыс. кв. м в бизнес-центре «Ленинский, 119» на Ленинском проспекте в Москве. По данным сервиса Asseto, сделка была закрыта 6 ноября. Сумма покупки, как пишут «Ведомости», составила 2,39 млрд руб. В собственности государства находилось 5 тыс. кв. м в этом комплексе. Теперь объект находится под его полным контролем.
В Москве построят ресторанный кластер на 3,6 тыс кв. м на «Красном Октябре». Там разместятся ресторан и фудкорт, которые станут частью коммерческой инфраструктуры премиального жилого комплекса «Первый на Красном». Финансирует проект «ДОМ.РФ Банк», сообщила пресс-служба кредитной организации. Проект реализуется по ранее заключенному банком соглашению о стратегическом партнерстве с «Гута- Девелопмент».
На месте бизнес-парка «На Магистральной» в «Большом Сити» построят жилой квартал по программе реновации и школу на тысячу учеников. Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территории площадью 3,1 га на 4-й Магистральной улице, сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». Общий объем строительства — 100,5 тыс. кв. м. Из них 78,3 тыс. кв. м отведут под жилье для переселения участников реновации.
Тюменский девелопер «Скандиа» приобрел земельный участок площадью 10 га в районе деревни Бачурино рядом с Коммунаркой. На территории планируется построить около 150 тыс. кв. м. жилой недвижимости. Участок принадлежит компании «СЗ «Бачурино», владельцем которой стала структура «Скандиа». Ранее фирма принадлежала бывшим акционерам группы компаний «МИЦ». Однако за полгода до сделки «СЗ «Бачурино» перешло под контроль личного фонда «Сигма 66», бенефициары которого неизвестны.
По итогам января—октября 2026 года в Москве открылось 18 новых жилых проектов бизнес-класса и премиум-сегмента, показатель увеличился на 64% год к году, следует из исследования агентства элитной недвижимости Kalinka. Перереориентация на дорогую недвижимость, как пишет «Ъ», поможет девелоперам сохранить рентабельность в условиях роста себестоимости строительства, но спрос на жилье премиум-класса сокращается.