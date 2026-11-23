На месте бизнес-парка «На Магистральной» в «Большом Сити» построят жилой квартал по программе реновации и школу на тысячу учеников. Власти Москвы утвердили проект комплексного развития территории площадью 3,1 га на 4-й Магистральной улице, сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». Общий объем строительства — 100,5 тыс. кв. м. Из них 78,3 тыс. кв. м отведут под жилье для переселения участников реновации.