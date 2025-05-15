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Коммерсантъ FM
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Песков: от хода переговоров будет зависеть их длительность

Возобновившиеся переговоры между Россией и Украиной, которые пройдут сегодня в Стамбуле, могут продлиться несколько дней или завершиться в тот же день в зависимости от их хода. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня начало переговоров. Дальше все будет зависеть от их хода»,— сказал господин Песков в ответ на вопрос о возможной длительности встреч.

Переговоры проходят в резиденции президента Турции во дворце Долмабахче на берегу Босфора и являются прямыми контактами между Москвой и Киевом. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, как и в 2022 году. В состав также вошли заместитель главы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин.

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