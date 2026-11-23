Сухогруз с зерном сел на мель на Рыбинском водохранилище
Сухогруз «ВолгоДон 5043» сел на мель в акватории Рыбинского водохранилища в Пошехонском округе Ярославской области. На судне откачивают воду, ее уровень в трюме не увеличивается, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по региону.
Информация о происшествии поступила спасателям 23 ноября в 7:10. По предварительным данным, сухогруз на 451,9 км Рыбинского водохранилища попал на камень, после чего началось заполнение водой балластных отсеков.
Судно загружено зерном. Разлива топлива нет, судовой ход не нарушен. Экипаж от эвакуации отказался.
В МЧС сообщили, что прорабатывается вопрос привлечения плавучего крана для перегрузки зерна с пострадавшего судна.