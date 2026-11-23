Сухогруз «ВолгоДон 5043» сел на мель в акватории Рыбинского водохранилища в Пошехонском округе Ярославской области. На судне откачивают воду, ее уровень в трюме не увеличивается, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС России по региону.