Мединский: российская делегация 16 мая будет ждать украинскую с 10 утра
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская делегация в пятницу, 16 мая, будет ждать украинскую сторону с 10 утра. Полное заявление опубликовано в Telegram-канале МИД России.
Переговорную группу от РФ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, от Украины — министр обороны Рустем Умеров. Президента США Дональда Трампа в Турции не ждут, как и президента России Владимира Путина. Прилетевший в Анкару президент Украины Владимир Зеленский назвал состав делегации РФ декоративным.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона намерена обсуждать в Стамбуле прекращение огня. Как заявил Владимир Мединский, российские переговорщики готовы к обсуждению «возможных компромиссов».
Итоги первого дня переговоров в Стамбуле — в подборке «Ъ».