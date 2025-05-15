Мединский: российская делегация 16 мая будет ждать украинскую с 10 утра

Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что российская делегация в пятницу, 16 мая, будет ждать украинскую сторону с 10 утра. Полное заявление опубликовано в Telegram-канале МИД России.

Переговорную группу от РФ возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, от Украины — министр обороны Рустем Умеров. Президента США Дональда Трампа в Турции не ждут, как и президента России Владимира Путина. Прилетевший в Анкару президент Украины Владимир Зеленский назвал состав делегации РФ декоративным.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона намерена обсуждать в Стамбуле прекращение огня. Как заявил Владимир Мединский, российские переговорщики готовы к обсуждению «возможных компромиссов».

Итоги первого дня переговоров в Стамбуле — в подборке «Ъ».