Путин вечером 14 мая провел совещание с членами стамбульской делегации РФ

Президент Владимир Путин вечером 14 мая провел совещание по предстоящим сегодня, 15 мая, переговорам по ситуации на Украине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В совещании помимо членов российской переговорной группы приняли участие глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, глава Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

«Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции»,— добавил представитель Кремля. Сколько времени длилось совещание, он не уточнил.

Владимир Путин накануне утвердил состав делегации на переговоры с Украиной. Ее возглавил помощник президента Владимир Мединский, как и на встрече в 2022 году. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит президент Владимир Зеленский. Представители РФ уже прибыли в Стамбул, также в Турции находится глава МИД Украины Андрей Сибига. По данным ТАСС, встреча делегаций может начаться в 10:00 по мск.

Подробности — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».