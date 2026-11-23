Летом Дилан Ларкин запросил обмен из «Ред Уингс». Игрок хотел выступать за команду, претендующую на Кубок Стэнли. «Детройт» в последний раз выходил в play-off в сезоне-2015/16. В октябре 30-летний хоккеист отказался выступать за команду, из-за чего руководство отстранило его от участия в играх без сохранения заработной платы. В текущем сезоне форвард провел десять матчей, в которых забросил две шайбы и отличился четырьмя результативными передачами.