Олимпийский чемпион по хоккею Дилан Ларкин обменян в «Монреаль»
Бывший капитан «Детройт Ред Уинг», американский нападающий Дилан Ларкин в результате обмена перешел в «Монреаль Канадиенс». Об этом сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Взамен «Детройт» получил форвардов Кирби Дака и Майкла Хейджа, вратаря Сэма Монтембо. Кроме того, клубу досталось право выбора в первых раундах драфта НХЛ 2027 и 2029 годов, во втором раунде 2027 года и четвертом раунде 2028 года.
Летом Дилан Ларкин запросил обмен из «Ред Уингс». Игрок хотел выступать за команду, претендующую на Кубок Стэнли. «Детройт» в последний раз выходил в play-off в сезоне-2015/16. В октябре 30-летний хоккеист отказался выступать за команду, из-за чего руководство отстранило его от участия в играх без сохранения заработной платы. В текущем сезоне форвард провел десять матчей, в которых забросил две шайбы и отличился четырьмя результативными передачами.
На драфте НХЛ 2014 года Дилан Ларкин был выбран «Детройтом» под общим 15-м номером. Всего за клуб он провел 818 матчей и набрал 649 (278 голов + 371 пас) очков. Вместе со сборной США нападающий завоевал золото Олимпийских игр 2026 года.