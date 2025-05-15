Путин не поедет на переговоры в Стамбул

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос CNN, возможно ли участие Владимира Путина в переговорах России и Украины в Турции. Других комментариев представитель Кремля не дал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Днем 15 мая в Анкаре пройдут переговоры президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана. Украинский лидер говорил, что будет ждать в турецкой столице Владимира Путина, чтобы провести с ним прямые переговоры. О готовности приехать в Турцию завтра говорил президент США Дональд Трамп.

Тем временем в Стамбуле во второй половине дня ожидаются переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил Владимир Мединский.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Лусине Баласян