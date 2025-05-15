Трамп заявил о готовности прилететь в Стамбул 16 мая

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов прилететь в Стамбул 16 мая и при необходимости участвовать в переговорах по ситуации на Украине. Президент открыт для любого механизма, который предполагает мирное разрешение конфликта, сказал глава Госдепа Марко Рубио.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

«Знаете, если что-то случится, я поеду в пятницу»,— сказал господин Трамп во время общения с журналистами в Катаре (цитата по AFP). Он отвечал на реплику о том, что российская делегация прибыла в Стамбул на переговоры без президента Владимира Путина.

Возобновить прямые переговоры России и Украины предложил Владимир Путин, он же выбрал датой 15 мая. В администрации США говорили, что президент Дональд Трамп приедет в Стамбул, если туда прибудет господин Путин. Reuters выяснило, что президент США решил сегодня не лететь в Турцию.

СМИ пишут, что переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле ожидаются после обеда. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

Подробности — в публикации «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».