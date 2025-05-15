WSJ: Украина намерена обсуждать на переговорах только 30-дневное перемирие

Украинская делегация едет на переговоры в Стамбул с целью обсуждения исключительно вопросов перемирия с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на украинских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным издания, украинская сторона намерена обсудить реализацию и контроль безусловного 30-дневного прекращения огня. В ночь на 11 мая президент РФ Владимир Путин не согласился объявлять перемирие и предложил возобновить переговоры. По их итогам будут приниматься дальнейшие решения.

Переговоры должны состояться сегодня после 13:00 мск. Российская делегация уже прибыла в Стамбул. В ее состав вошли: помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, переговоры могут продлиться несколько дней или завершиться сегодня же. Это будет зависеть от их хода.

Подробнее о предстоящих переговорах — в подборке «Ъ».

Екатерина Отрашкевич