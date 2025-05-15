Мединский: делегация России готова обсуждать возможные компромиссы

Помощник российского президента Владимир Мединский сообщил, что возглавляемая им делегация сохраняет рабочий настрой перед переговорами с Украиной в Стамбуле. По его словам, российские переговорщики готовы к обсуждению «возможных компромиссов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению. У нас рабочий настрой»,— сказал Владимир Мединский журналистам. Он подчеркнул, что в составе российской делегации — представители и руководящий состав всех заинтересованных ведомств. На вопрос о том, когда начнутся переговоры, господин Мединский не ответил.

Президент России Владимир Путин накануне поздно вечером утвердил состав делегации на переговоры с Украиной. Помимо возглавляющего переговорную группу Владимира Мединского в нее вошли замглавы МИДа Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин, а также несколько экспертов.

Российская делегация прибыла в Стамбул утром 15 мая. Как сообщила представитель российского МИДа Мария Захарова, переговоры перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшее время украинская делегация отправится на переговоры, чтобы обсуждать прекращение огня.

Лусине Баласян