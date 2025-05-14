Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной

Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая отправится в Стамбул для переговоров с Украиной. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. Документ опубликован на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Мединский

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Также среди членов делегации:

заместитель Министра иностранных дел РФ Михаил Галузин;

начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков;

заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.

Кроме того, президент утвердил состав экспертов для переговоров. Среди них:

первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;

заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;

директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук;

заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.

Переговоры должны пройти завтра, 15 мая. Президент Владимир Зеленский заявлял, что сам возглавит украинскую делегацию. Господа Мединский и Фомин входили в переговорную делегацию с Украиной в 2022 году. Россия рассматривает эти переговоры как продолжение переговорного процесса, начатого три года назад в том же Стамбуле, как говорил ранее Владимир Путин.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».