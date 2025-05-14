Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной
Президент России Владимир Путин утвердил состав делегации, которая отправится в Стамбул для переговоров с Украиной. Ее возглавит помощник президента Владимир Мединский. Документ опубликован на сайте Кремля.
Владимир Мединский
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Также среди членов делегации:
- заместитель Министра иностранных дел РФ Михаил Галузин;
- начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков;
- заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин.
Кроме того, президент утвердил состав экспертов для переговоров. Среди них:
- первый заместитель начальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин;
- заместитель начальника управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская;
- директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук;
- заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Виктор Шевцов.
Переговоры должны пройти завтра, 15 мая. Президент Владимир Зеленский заявлял, что сам возглавит украинскую делегацию. Господа Мединский и Фомин входили в переговорную делегацию с Украиной в 2022 году. Россия рассматривает эти переговоры как продолжение переговорного процесса, начатого три года назад в том же Стамбуле, как говорил ранее Владимир Путин.
Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».