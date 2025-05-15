Россия и Украина не будут проводить переговоры в Стамбуле 15 мая

Как узнал «Ъ», украинские переговорщики сегодня, 15 мая, приедут во дворец Долмабахче. Однако переговоры российской и украинской делегаций сегодня не состоятся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) встретился в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Президент Украины Владимир Зеленский (слева) встретился в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что запланированные на 15 мая прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут быть перенесены на пятницу, 16 мая. Президент Украины Владимир Зеленский по завершении встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также говорил, что российско-украинские переговоры могут начаться либо вечером 15 мая, либо в пятницу. Он сообщал, что украинская делегация уже отправилась из Анкары в Стамбул. До этого украинский лидер объявил, что возглавит делегацию министр обороны Рустем Умеров.

Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Это только первый акт большой пьесы».

Анастасия Домбицкая