Россия и Украина не будут проводить переговоры в Стамбуле 15 мая
Как узнал «Ъ», украинские переговорщики сегодня, 15 мая, приедут во дворец Долмабахче. Однако переговоры российской и украинской делегаций сегодня не состоятся.
Президент Украины Владимир Зеленский (слева) встретился в Анкаре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters
Ранее агентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что запланированные на 15 мая прямые переговоры России и Украины в Стамбуле могут быть перенесены на пятницу, 16 мая. Президент Украины Владимир Зеленский по завершении встречи с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом также говорил, что российско-украинские переговоры могут начаться либо вечером 15 мая, либо в пятницу. Он сообщал, что украинская делегация уже отправилась из Анкары в Стамбул. До этого украинский лидер объявил, что возглавит делегацию министр обороны Рустем Умеров.
Переговоры России и Украины в Стамбуле были запланированы на 15 мая. Российская делегация прибыла в Стамбул утром в четверг, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский.
Подробнее о развитии событий — в материале «Ъ» «Это только первый акт большой пьесы».