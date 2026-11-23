ЕЦБ предупредил об угрозе долгового пузыря на рынке искусственного интеллекта
Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупредил о рисках для мировой финансовой системы, связанных со стремительным ростом инвестиций в ИИ-компании. Рост долгов технологических компаний и завышенные ожидания их будущих доходов могут спровоцировать резкое падение стоимости активов, предостерегает регулятор в своем ноябрьском обзоре финансовой стабильности.
По оценке ЕЦБ, совокупные капитальные затраты крупнейших американских технологических компаний к 2030 году могут достичь $5,5 трлн. При этом большинство крупных операторов облачной инфраструктуры в 2026 году терпят убытки, и это, согласно прогнозам, продлится вплоть до 2028 года. Поэтому для финансирования новых IT-проектов компании все чаще привлекают заемные средства и выходят на IPO.
Дополнительную угрозу регулятор видит в так называемом круговом финансировании участников ИИ-индустрии. Производители оборудования, облачные провайдеры и разработчики моделей инвестируют друг в друга и заключают соглашения о взаимных закупках. Такие схемы затрудняют оценку реального спроса на технологии и могут провоцировать завышенные ожидания насчет будущих доходов IT-компаний.