По оценке ЕЦБ, совокупные капитальные затраты крупнейших американских технологических компаний к 2030 году могут достичь $5,5 трлн. При этом большинство крупных операторов облачной инфраструктуры в 2026 году терпят убытки, и это, согласно прогнозам, продлится вплоть до 2028 года. Поэтому для финансирования новых IT-проектов компании все чаще привлекают заемные средства и выходят на IPO.