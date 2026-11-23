Никиту Джигурду доставили в реанимацию с инфарктом
Актера Никиту Джигурду доставили на скорой в отделение реанимации с инфарктом. Об этом сообщила «РИА Новости» его жена. В какой больнице находится артист, она не уточнила.
«Доставили его в 9:30, сказали, что через пару часов можно позвонить и узнать все, у него телефона с собой нет. Сейчас врачи им занимаются»,— рассказала Марина Анисина. Telegram-канал Mash пишет, что актеру стало плохо после игры в падел.
Никите Джигурде 65 лет. Он актер театра и кино, озвучивания и дубляжа. Родился в Киеве. Сначала поступил в Киевский институт физической культуры, а после первого курса перешел в Высшее театральное училище имени Щукина. Дебютом в кино стала роль солдата Аскера в «Раненых камнях» Николая Засеева-Руденко (1987). Из-за яркого образа стал участником многих российских телешоу.