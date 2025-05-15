The Guardian: советник Стармера будет консультировать Зеленского в Стамбуле

Советник премьер-министра Британии Джонатан Пауэлл должен отправиться в Турцию, чтобы проконсультировать президента Украины Владимира Зеленского перед началом переговоров с российской делегацией. Господин Пауэлл планирует объяснить украинскому президенту, как вести себя на встрече. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что неизменный совет Джонатана Пауэлла заключается в том, чтобы не делать ничего, что могло бы оттолкнуть президента США Дональда Трампа. Присутствие министров иностранных дел стран Евросоюза на переговорах не ожидается, пишет газета.

В Стамбуле 15 мая запланированы переговоры России и Украины по урегулированию конфликта. Российская делегация уже прибыла в Турцию, ее возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Планировалось, что украинскую делегацию возглавит Владимир Зеленский. По информации СМИ, переговоры могут начаться после обеда.

О подготовке к встрече — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».