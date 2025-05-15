МИД Турции: часть делегации США прибыла в Стамбул

Глава МИД Турции Хакан Фидан сообщил, что часть делегации США прибыла в Стамбул, где сегодня должны пройти переговоры России и Украины. В Стамбуле уже находятся и представители РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Imad Creidi / Reuters Фото: Imad Creidi / Reuters

«Как вы знаете, наш президент в настоящее время принимает господина Зеленского в Анкаре. Российская делегация прибыла в Стамбул. Часть американской делегации находится в Стамбуле. (Госсекретарь США.— ''Ъ'') Рубио здесь с нами, в Анталье. И все европейские министры иностранных дел здесь. Сейчас на эту тему (Украины.— ''Ъ'') много обсуждений»,— сказал Хакан Фидан по итогам прошедшей в Анталье неформальной встречи глав МИД НАТО.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что в Стамбул, где пройдут переговоры России и Украины, отправятся его спецпредставители Стив Уиткофф и спецпосланник по Украине Кит Келлог. Возглавит американскую делегацию Марко Рубио. При этом изначально они планировали приехать в Стамбул 16 мая.

Подробнее — в материале «Ъ» «Месту встречи изменить нельзя».

Лусине Баласян