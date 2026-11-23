Пострадавшего при взрыве в Москве журналиста Заворотного перевели из реанимации
Состояние журналиста Сергея Заворотного, пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве, улучшилось, угрозы его жизни больше нет. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, у которого пострадавший ранее работал советником.
«Он уже встает и разговаривает. Сейчас будет реабилитация. Угрозы жизни нет. Из реанимации его перевели», — рассказал господин Азаров (цитата по ТАСС).
Автомобиль Сергея Заворотного взорвался 13 ноября на Кировоградской улице в московском районе Чертаново. Журналист получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
16 ноября ФСБ сообщила о задержании 21-летней женщины, подозреваемой в причастности к подрыву. По версии следствия, она установила взрывное устройство под автомобиль журналиста, полагая, что выполняет указания сотрудников правоохранительных органов. Устройство было приведено в действие дистанционно.