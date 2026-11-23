16 ноября ФСБ сообщила о задержании 21-летней женщины, подозреваемой в причастности к подрыву. По версии следствия, она установила взрывное устройство под автомобиль журналиста, полагая, что выполняет указания сотрудников правоохранительных органов. Устройство было приведено в действие дистанционно.