Главные новости за 14 – 18 апреля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Строительная компания «Лютан-cтройсервис», принадлежащая экс-депутату думы Астраханской области Шамилю Сарыеву, признана банкротом. Причиной, из-за чего застройщика объявили несостоятельным, стала задолженность перед кредиторами на общую сумму 2 млн руб. Задолженность самого учредителя составляет 11 млн руб., но господин Сарыев не выступал перед кредиторами в рамках дела.

Православный приход не смог узаконить храм в Волгоградской области. Служители культа попытались доказать, что строение можно безопасно эксплуатировать, и требовали обязать региональные власти зарегистрировать его. Суд критически отнесся к выводам приглашенного истцом эксперта и отказал религиозной организации.

Суд в Астрахани выяснит, как избитый гражданин напал на полицейского. В ночь с 8 на 9 февраля 2025 у бара «Бархан» произошла потасовка с участием сотрудников ГБР и МВД, которые применили силу к фигуранту, якобы отказавшемуся проследовать в служебный автомобиль. По версии следствия, обвиняемый ударил полицейского кулаком в грудь, хотя медики повреждений на теле сотрудника не обнаружили.

Астраханский минград проиграл НКО «Каспрыба» спор из-за повышения арендной платы в 170 раз. В 2018 году «Каспрыба» арендовала причал площадью 229,3 кв. м за 4,6 тыс. руб. в месяц. После окончания срока аренды договор продлили на прежних условиях. В декабре 2023 года министерство уведомило организацию о повышении арендной платы до 788,4 тыс. руб. в месяц.

Доходы бюджета Астраханской области в 2025 году увеличатся на 977,6 млн руб. за счет налоговых и неналоговых поступлений. Расходы планируется повысить более чем на 4,4 млн руб. Итоговые показатели: доходы — свыше 79,8 млрд руб., расходы — почти 85,7 млрд руб.

В Астрахани главу банкротящегося ООО «Династия» приговорили к пяти годам за хищение 100 млн руб. при исполнении контракта в рамках нацпроекта.

В Саратовской области на закачку воды в пруды и водохранилища засушливых районов Левобережья направлено около 80 млн руб. По словам главы региона Романа Бусаргина, денежные средства взяли из резервного фонда правительства.

Президент РФ Владимир Путин назначил трех новых судей в Саратовской области и пятерых в Волгоградской области.

Экс-министра строительства и ЖКХ Саратовской области Павла Мигачева подозревают в превышении должностных полномочий при распределении региональных субсидий.

Кассация оставила в силе приговор застройщикам ЖК «Парк Европейский» в Волгограде прежним. Гендиректор ООО «Орион» Евгений Карпушов и куратор строительства Федор Кифишин будут отбывать наказание в колонии общего режима за использование средств дольщиков для финансирования других проектов. Ущерб оценили в 304 млн руб.

В Пензе глава правительства получил представление и нашел 181 млн руб. на лекарства.

Власти Волгограда готовятся подписать договоры о побратимстве с Беларусью.

Администрация Астрахани намерена расторгнуть договор аренды с ООО «РИЧ+» по двум земельным участкам на ул. Боевой. Речь идет об участках с торговыми рядами общей площадью 1,33 тыс. кв. м в пределах рынка в микрорайоне Жилгородок, которые ранее принадлежали конторе.

На содержание городского хозяйства Саратова в 2024 году направили 18 млрд руб.

Глава Саратова Михаил Исаев поручил снести все расселенные аварийные многоквартирные дома в городе в текущем году. Он призвал районные администрации более активными темпами зачищать площадки.

В Саратове предлагают купить за 1 млн руб. раритетного «Слона».

Астраханский губернатор Игорь Бабушкин поручил усилить контроль за выловом рыбы. В 2025 году в регионе действует полный запрет на вылов воблы, однако к настоящему моменту уже выявлено 700 нарушений и фактов браконьерства. Перед судом ответят 58 лиц.

В Саратове сократят число пользователей пониженной ставки налога на прибыль. Местные инвесторы могут больше не рассчитывать на снижение ставки налога на прибыль с 17 до 13,5 процентов.

Власти не знают, сколько денег потеряют от банкротства предприятий Саратова. В случае ухода в корпорацию АИТа, банкротства «Нефтемаш Сапкон», проблем в «Институте стекла» регион потеряет в налогах, заявил председатель по промышленности и инвестиционной политике Александр Анидалов. Замминистра Александр Изтлеуов затруднился оценить, какой объем налогов с этих предприятий потерял областной бюджет.

Директором саратовского управления «Почты России» стала Ксения Горбунова.

Мэрия Саратова хочет взять в кредит еще 1,7 млрд руб. под 24,8%.

На капремонт теплосетей в астраханском Нариманове направят 900 млн руб. Прошлой осенью там наблюдалась критическая ситуация с отоплением.

Председатель правительства Пензенской области Николай Симонов подписал постановление о перераспределении ассигнований, предусмотренных в бюджете региона на текущий год. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства области получит чуть более 1 млрд руб.

В Саратове хотят штрафовать за оставление велосипеда или самоката на памятнике. Согласно законопроекту единороссов, за противоправные действия граждане получат предупреждение или штраф в размере от 1 до 2 тыс. руб., должностные и юридические лица — штрафы от 10 до 30 тыс. и от 50 до 100 тыс. руб. соответственно.

Саратовский филиал «Т Плюс» работает с убытками, так что завышенные тарифы вполне себя оправдывают. По словам руководителя регионального филиала Андрея Гусятникова, плата за газ составляет 53% тарифа, 18% — ремонтные работы и инвестпрограммы. На заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики господину Гусятникову порекомендовали читать комментарии жителей из-за проблем на сетях.

В Энгельсе капитально отремонтируют краеведческий музей за 45,5 млн руб.

В мэрии Волгограда появились двое новых руководителей. Заместителем главы города стал Евгений Коробко, а председателем комитета по информационной политике администрации Максим Баннов.

Экс-глава энгельсского МКУ Геннадий Шония отдал 17 млн руб. «Бегонии» и пойдет под суд. Фирма принадлежит его родственнице.

Главой Пензенской областной больницы им. Бурденко станет Андрей Кибиткин.

Прокуратура выступает против установки туалета на проспекте 50 лет Октября в Саратове. Причина подачи иска неизвестна.

Суд обязал администрацию Саратова сохранить Дом трезвости. Из материалов дела следует, что здание площадью 333 кв. м принадлежит администрации Саратова и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии. Частично нет стекол, крыша намокает, краска осыпается, размер трещин достигает 8 см, утрачена часть декора. Внутри из-за попадания дождя отслоилась штукатурка.

Пензенская область показала рост потребительского спроса на 7,2%.

В центре Саратова хотят продать за 70 млн руб. здание бывшего ночного клуба «Акварель».

В Саратовской области суд наказал экс-бойца поп-ММА за избиение диджея. Слушателю не понравилась музыка.

Нина Шевченко