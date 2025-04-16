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На капремонт теплосетей в астраханском Нариманове направят 900 млн рублей

На капремонт теплосетей в Нариманове Астраханской области за три года из бюджета региона направят 900 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Бабушкин.

Господин Бабушкин затронул этот вопрос в ходе встречи с главой Наримановского района Дмитрием Курьяновым. Также они обсудили социально-экономические показатели за минувший год.

Губернатор отметил: как только прошлой осенью начался отопительный сезон, в Нариманове сложилась критическая ситуация. Речь идет о большом количестве аварий на теплосетях.

По словам Игоря Бабушкина, в текущем году на решение первоочередных задач власти выделят 80 млн руб. Он добавил, что выделение 900 млн руб. на восстановление отопительной системы Нариманова полностью решит проблему.

Павел Фролов

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