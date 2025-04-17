Кассация оставила в силе приговор застройщикам ЖК в Волгограде прежним

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре подтвердил приговор топ-менеджерам строительной компании ООО «Орион», признанным виновными в злоупотреблении полномочиями. Судебное решение Ворошиловского районного суда Волгограда в отношении гендиректора Евгения Карпушова и куратора строительства ЖК «Парк Европейский» Федора Кифишина оставлено в силе.

С декабря 2012 года по апрель 2017 года Карпушов и Кифишин использовали средства дольщиков для финансирования других проектов, не связанных со строительством ЖК «Парк Европейский». Это привело к приостановке строительства и материальному ущербу на сумму более 304 млн руб.

Федор Кифишин был приговорен к 5 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Его лишили права заниматься деятельностью, связанной с организационными и административными функциями в коммерческих организациях на три года. Евгений Карпушов получил 4 года лишения свободы с аналогичным дополнительным наказанием на год.

ООО «Орион» было зарегистрировано в Волгограде в марте 2007 года. Компания специализировалась на вопросах коммерческой деятельности и управления. Евгений Карпушов руководил фирмой до августа 2017 года. Учредитель - «Лонерто Холдингс Лимитед» из Кипра. В апреле 2017 года юрлицо стало неплатежеспособным, а в ноябре суд по требованию кредиторов в процессе рассмотрения дела о банкротстве ввел наблюдение. Долг составлял порядка 30 млн руб. В июне 2024 года ООО было ликвидировано.

Нина Шевченко