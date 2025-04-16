Власти не знают, сколько денег потеряют от банкротства предприятий Саратова

Александр Изтлеуов не смог сказать, сколько потеряет бюджет региона из-за банкротства трех проблемных предприятий. Подвешенное состояние саратовских заводов обсуждали в областной думе на заседании комитета по промышленности и инвестиционной политике.

Вопрос о выпадающих доходах бюджета на заседании поднял председатель комитета Александр Анидалов. «В случае ухода в корпорацию АИТа, банкротства „Нефтемаш Сапкон“, проблем в „Институте стекла“ наш регион потеряет в налогах. Можете ли вы оценить, какой объем налогов с этих предприятий потерял региональный бюджет в результате прошедших событий?»

Господин Изтлеуов затруднился это сделать, указав, что ЗАИТ «работает в полном объеме, и в настоящее время какие-либо налоговые сокращения в плане поступления в региональный бюджет мы не предвидим». По словам замминистра, если завод «уйдет в корпорацию, куда и планируется», у министерства есть гарантия, что он сохранится. Позиция правительства такова, что созданное на территории региона, должно юридическое лицо, должно платить налоги налоги именно здесь.

На заводе «Нефтемаш-Сапкон» производственная деятельность не ведётся уже долгое время, поэтому оценить объем налоговых платежей, по словам замминистра, сейчас не получится, этих доходов не было долгое время.

Что касается Института стекла, то в ближайшее время должно состояться заседание Арбитражного суда по вопросу введения процедуры финансового оздоровления.

Среди основных причин, почему в СИСе возникли проблемы, замминистра назвал допущенные ошибки при реконструкции стекловаренной печи, не вполне благоприятную рыночную конъюнктуру на рынке стекла, в том числе на внешних рынках.

«Это основные причины, которые, на мой взгляд, явились решающими, чтобы сложилась вот эта ситуация»,— отметил замминистра.

Татьяна Смирнова