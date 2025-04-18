Экс-главу саратовского минстроя подозревают в превышении должностных полномочий

Бывший министр строительства и ЖКХ Саратовской области проходит подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий при распределении региональных субсидий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Речь идет о Павле Мигачеве. Согласно предварительным сведениям, в рамках реализации региональной жилищной программы он организовал выплату субсидий трем сотрудникам областного управления Росреестра на общую сумму свыше 4 млн руб. При этом у них не было законных оснований для получения субсидии.

Сейчас специалисты рассматривают вопрос возврата денежных средств в рамках гражданского судопроизводства. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального УФСБ. Следствие занимается сбором доказательственной базы.

Павел Фролов