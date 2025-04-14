Пензенская область показала рост потребительского спроса на 7,2%

В рейтинге российских регионов по динамике спроса Пензенская область расположилась на 30-м месте. На это указывает инфографика агентства «РИА Новости».

В Пензенской области потребительский спрос в минувшем году вырос на 7,2%. В среднем в месяц один житель региона тратил 31,8 тыс. руб.

Что касается остальных регионов присутствия «Ъ — Средняя Волга», Волгоградская область заняла в рейтинге 44-е место, Саратовская — 48-е, Астраханская — 60-е. Первая показала рост на 6,4% при объеме среднедушевых среднемесячных трат в 2024 году в 32,4 тыс. руб., вторая — на 6% (28,9 тыс. руб.), третья — на 4,4% (28,2 тыс. руб).

Павел Фролов