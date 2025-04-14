Главой Пензенской областной больницы им. Бурденко станет Андрей Кибиткин

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н.Н. Бурденко» с 1 мая возглавит Андрей Кибиткин. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе заседания регионального правительства сегодня, 14 апреля.

С ноября 2021 года Андрей Кибиткин работал главврачом ГБУЗ «Клиническая больница № 6 имени Г.А. Захарьина». На этой должности его сменил кандидат медицинских наук Дмитрий Максимов, который сначала трудился в этом учреждении здравоохранения врачом приемного отделения, кардиологом и анестезиологом, а впоследствии стал руководителем регионального сосудистого центра.

Дмитрий Максимов выезжал в длительные служебные командировки в зону СВО, консультировал проживающих в Запорожской области граждан. У него есть нагрудный знак за самоотверженность и профессионализм.

Павел Фролов