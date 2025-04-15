Мирской суд отказал церкви

Представители православного прихода обратились в суд, чтобы легализовать самовольно построенный двухэтажный храм в Волгоградской области. Служители культа попытались доказать, что строение можно безопасно эксплуатировать, и требовали обязать региональные власти зарегистрировать его. Суд критически отнесся к выводам приглашенного истцом эксперта и отказал религиозной организации. Эксперты отмечают, что у церкви еще есть шанс легализовать здание.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приход храма Святой Троицы зарегистрирован в Даниловском районе Волгоградской области в 2001 году.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Приход храма Святой Троицы зарегистрирован в Даниловском районе Волгоградской области в 2001 году.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Волгоградской области 9 апреля 2025 года рассмотрел иск православного прихода храма Святой Троицы волгоградской станицы Сергиевская о признании права собственности на самовольную постройку. Ответчиком выступала администрация Даниловского района Волгоградской области. В качестве третьих лиц были привлечены комитет архитектуры и градостроительства региона, а также волгоградская инспекция государственного строительного надзора.

Приход храма Святой Троицы зарегистрирован в Даниловском районе Волгоградской области в 2001 году. Он осуществляет деятельность религиозной организации. Настоятелем с 23 декабря 2002 года числится Сергей Иванов.

Предметом разбирательств стало двухэтажное здание храма Святой Троицы. Оно имеет площадь 129,6 кв. м и расположено по адресу: станица Сергиевская, улица Центральная, 38а, на земельном участке с кадастровым номером 34:04:030002:615 площадью 1000 кв. м (кадастровая стоимость 207 тыс. руб.).

В судебном акте сказано, что истец построил здание в 2013 году для проведения религиозных таинств и обрядов. Храм строили без разрешительных документов. Попыток легализовать постройку истец не предпринимал, что теперь создает препятствия для оформления права собственности.

Во время рассмотрения иска суду необходимо было определить, были ли допущены при возведении постройки существенные нарушения и создает ли она угрозу жизни и здоровью граждан.

Истец в подтверждение довода о том, что здание храма безопасно, представил строительно-техническое заключение и технический план, подготовленные негосударственным судебным экспертом Анатолием Дейниченко. Однако его выводы суд оценил критически, так как заключения, составленные по инициативе и за счет стороны вне рамок арбитражного процесса считаются субъективным мнением частных лиц. Был поставлен вопрос о назначении по делу судебной экспертизы.

В судебном акте также отмечается, что ограничений в эксплуатации объекта истцу не установлено, требований о его сносе контролирующими органами не заявлено, а земельный участок предоставлен православному приходу в пользование.

В итоге Арбитражный суд Волгоградской области отказал в иске православного прихода храма Святой Троицы. Кроме того, с религиозной организации решено взыскать недоплаченную часть государственной пошлины по иску в размере 30 тыс. руб. Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде. В приходе не стали отвечать на вопрос «Ъ» о намерениях подать апелляционную жалобу.

По мнению экспертов, в распоряжении истца еще остались неиспользованные механизмы легализации постройки. «Основным в этом деле было установление соответствия постройки требованиям безопасности. Суд в течение пяти заседаний предлагал заявить ходатайство и провести по делу судебную строительно-техническую экспертизу объекта недвижимости. Кроме того, суд указал „подсказки“ на то, что объект может быть зарегистрирован во внесудебном порядке как вспомогательный, либо эксплуатироваться без соответствующих разрешений как объект религиозного назначения.

В Двенадцатом арбитражном апелляционном суде дело может быть рассмотрено с назначением судебной строительно-технической экспертизы, если истец готов будет понести соответствующие расходы»,— объяснил адвокат, управляющий партнер юридической компании «Шашкин и партнеры» Денис Шашкин.

Светлана Федорова