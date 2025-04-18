В Саратовской области на 80 млн заполнят 86 водоемов

В Саратовской области на закачку воды в пруды и водохранилища засушливых районов Левобережья направлено около 80 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин.

По словам главы региона, денежные средства взяли из резервного фонда правительства. На указанную сумму специалисты заполнят 86 водоемов в девяти районах области с населением 650 тыс. человек.

Так, на Александрово-Гайский район приходится 41 водоем, на Ершовский — 18, Дергачевский — шесть. Заполнению подлежат также по пять водоемов в Краснопартизанском районе и Федоровском районе, четыре — в Питерском, по три — в Новоузенском и Энгельсском, один — в Балаковском районе.

Павел Фролов