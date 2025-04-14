В Саратовской области суд наказал экс-бойца поп-ММА за избиение ди-джея

В Энгельсе Саратовской области суд признал 29-летнего бывшего бойца поп-ММА виновным по уголовному делу о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурант получил два года принудительных работ. Из его заработка будет удержано 15% в доход государства.

Как выяснилось, ночью 10 ноября минувшего года фигурант находился в клубе Энгельса. Экс-боец поп-ММА попросил ди-джея поставить определенную музыку, но тот не стал этого делать. Тогда фигурант нанес ди-джею по меньшей мере 15 ударов.

Павел Фролов