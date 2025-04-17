Власти Волгограда готовятся подписать договоры о побратимстве с Беларусью

В Волгограде 17 апреля прошла встреча местных властей с белорусской делегацией для обсуждения сотрудничества с Витебском и Брестом. В мэрии сообщили, что ведутся переговоры о подписании договоров о побратимстве.

Глава Волгограда Владимир Марченко подчеркнул, что встреча проводится по поручению губернатора Андрея Бочарова для укрепления экономических связей. Он отметил, что сотрудничество между Россией и Беларусью особенно важно в преддверии 80-й годовщины Великой Победы.

На встрече обсуждались планы сотрудничества с представителями Генерального Консульства Беларуси и промышленных предприятий. В Волгограде уже используют транспорт и коммунальную технику белорусского производства, что демонстрирует тесные связи между регионами. Мэр отметил, что продукция местных промышленных предприятий также может быть востребована в Беларуси. Господин Марченко выразил надежду на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.

Нина Шевченко