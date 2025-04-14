Прокуратура выступает против установки туалета на 50 лет Октября в Саратове

Прокуратура выступает против сделки администрации Ленинского района и ИП Артема Минасяна на благоустройство сквера по проспекту 50 лет Октября. Иск поступил в Арбитражный суд Саратовской области, рассматривает его судья Алмагуль Сериккалиева.

Истцом выступает заместитель прокурора Саратовской области в интересах города Саратова в лице администрации Ленинского района. Ответчиками — сама районная администрация и ИП Артем Минасян. В требованиях зампрокурора — признать недействительными муниципальные контракты, заключенные между администрацией Ленинского района и Артемом Минасяном на благоустройство сквера по проспекту 50 лет Октября — от Деловой до Саперной. Согласно договорам, индивидуальный предприниматель должен был установить туалет, создать сети канализации, водоснабжения, внутренних систем электроснабжения и электроосвещения, вентиляции, провести внутреннюю отделку. При признании договора ничтожным, ИП должен будет вернуть в бюджет Саратова 1,9 млн руб. Причина подачи иска неизвестна.

В рамках подачи иска зампрокурора просил суд принять обеспечительные меры — обязать региональный Росреестр запретить проводить сделки с недвижимостью Минасяна. Речь идет о блок-гараже площадью 19,4 кв. м на Ново-Астраханском шоссе. Однако Арбитражный суд отказал в удовлетворении и не стал накладывать запрет.

По данным ИАС Seldon Basis, ИП Минасян Артем зарегистрирован в Саратове в 2023 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. Данных по выручке нет, у ИП всего два госконтракта — на ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в детсаду № 221 «Росинка» Фрунзенского района Саратова и ремонт системы отопления в Первом кассационном суде общей юрисдикции.

Ольга Симонова