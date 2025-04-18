В Астрахани главу банкротящегося ООО приговорили к 5 годам за хищение 100 млн

Кировский районный суд Астрахани вынес приговор руководителю ООО «Династия» Денису Авдейко, по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Авдейко признан виновным в хищении более 100 млн руб. в период с мая 2021 по октябрь 2023 года.

В ходе расследования установлено, что Авдейко действовал совместно с учредителем и руководителем подрядной организации Зейналом Мисриевым. Они предоставляли ложные сведения о выполнении работ по государственным контрактам, включая проект «Демография». Средства были похищены у государственных учреждений Астраханской области.

ООО «Династия» зарегистрировано в Москве в июне 2016 года. Фирма специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредители - Зейнал Мирсиев и Вера Салимова. За 2023 год выручка юрлица составила 51 млн руб., чистая прибыль — 2 млн руб. В настоящее время компания находится в процессе банкротства. Долг перед кредиторами составляет 29,3 млн руб. В марте 2025 года конкурсным управляющим был назначен Дмитрий Цыбырны.

Суд приговорил Дениса Авдейко к пяти годам лишения свободы и штрафу в 700 тыс. руб. Наказание осужденный будет отбывать в колонии общего режима. Авдейко также лишен права заниматься деятельностью, связанной с государственными контрактами, на три года. Прокуратура области подала иск о возмещении ущерба в отношении Мисриева.

По данным «Ъ», Денис Авдейко ранее был судим. В январе 2019 года Ленинский райсуд Астрахани признал его виновным в сокрытии денежных средств организации с целью уклонения от погашения налоговой недоимки в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ). В то время Авдейко являлся учредителем ООО ПКФ «Югкомплект-а», которое специализировалось на продаже стройматериалов (ныне юрлицо ликвидировано). Суд установил, что задолженность владельца фирмы по налогам составила 5,62 млн руб. В результате он был приговорен к штрафу в размере 200 тыс. руб. Также суд взыскал Авдейко сумму долга и запретил выезжать ему из страны.

Нина Шевченко