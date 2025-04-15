В Саратове руководству филиала «Т Плюс» рекомендовали читать комментарии жителей

В облдуме на заседании комитета по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики директор филиала «Т Плюс» Андрей Гусятников рассказал об итогах отопительного сезона 2024–2025. К нему поступило много вопросов.

Член Общественной палаты Евгений Малявко отметил, что «Т Плюс» работает на территории Саратовского региона многие годы, однако мы находимся, по его словам, «в точке неэффективности».

«Вы занимаетесь концессией,— напомнил господин Малявко. — Суть концессии в том, чтобы компания, приходя, вкладывала средства и в генерацию, и в любую инфраструктуру, создавала, возможно, новые объекты. И опережающими темпами инвестировала, а уже потом, соответственно, получала прибыль. Государство принципиально не входит в концессию, чтобы самому не вкладываться, и доверяет все эти функции вам, но по факту мы видим, что концессии-то по большому счету не состоялось».

По его словам, прошедший отопсезон ознаменовался регулярными провалами земли. Например, в Заводском, Ленинском районе на 3-й Дачной, где провалилась машина.

«В этом году город Балаково на два дня остался, в принципе, без тепла,— продолжил общественник. — О чем можно еще говорить? Судя по тем темпам модернизации, которые вы взяли, понадобится еще 50 лет, чтобы привести сети в порядок. В то же самое время вы одновременно требуете с региона то какие-то льготные кредиты, то повышение тарифа. У вашей компании какое-то недружелюбное отношение к региону».

По его мнению, деньги инвестируются недостаточно, сроки ремонтных работ на сетях не соблюдаются, что приводит к разрушению дорог, в том числе новых, к ухудшению инфраструктуры городов.

«Спасибо, я все-таки не понял, на какой вопрос нужно ответить, — отозвался Андрей Гусятников. — У меня просто есть противоположные данные».

«Балаково находился два дня без тепла»,— настаивал господин Малявко.

«Давайте в полемику не будем вступать»,— ответил господин Гусятников.

Общественник сообщил, что подписан на Telegram-канал компании и очень любит читать под постами комментарии жителей, и порекомендовал господину Гусятникову тоже их изучить.

Татьяна Смирнова